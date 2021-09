Il giorno delle liste: alle 12 scade il termine per presentarle. Ultimi nomi aggiunti in nottata

L'ultima settimana è stata febbrile. La corsa a completare le liste si è conclusa nella tarda serata di ieri con gli ultimi nomi messi nero su bianco. Oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle candidature.

Per eleggere sindaci e consiglieri comunali, in Abruzzo voteranno i cittadini di 72 comuni, cinque dei quali sopra i 15mila abitanti: a Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, Sulmona e Roseto degli Abruzzi si voterà a doppio turno, quindi se nessun candidato avrà superato la soglia del 50 per cento dei voti alle elezioni del 3 e del 4 ottobre, si andrà al ballottaggio il 17 e il 18 ottobre tra i due candidati più votati.

Nel Vastese, sfide elettorali a Vasto, Casalbordino, Scerni, Carunchio, Lentella, Celenza sul Trigno, Tufillo, Dogliola e Casalanguida. Nella Frentania, si andrà alle urne a Lanciano e Rocca San Giovanni.

Tutti i comuni al voto - Provincia di Chieti: Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, Archi, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Celenza sul Trigno, Colledimacine, Dogliola, Fara San Martino, Lama dei Peligni, Lentella, Pennadomo, Pietraferrazzana, Quadri, Rocca San Giovanni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Sant’Eusanio del Sangro, Scerni e Tufillo.

Provincia di Pescara: Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Manoppello, Penne, Pescosansonesco, Picciano, Popoli, Sant’Eufemia a Maiella, Serramonacesca e Tocco da Casauria.

Provincia dell'Aquila: Sulmona, Alfedena, Bisegna, Calascio, Campotosto, Canistro, Capitignano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Cerchio, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Fossa, Ofena, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Prezza, Rivisondoli, Roccaraso, San Vincenzo Valle Roveto, Scontrone, Scurcola Marsicana, Secinaro, Tagliacozzo, Tornimparte e Villalago.

Provincia di Teramo: Roseto degli Abruzzi, Basciano, Bellante, Bisenti, Castellalto, Colonnella, Cortino e Pietracamela.