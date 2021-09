Covid-19, in Abruzzo 101 contagiati e nessun guarito in 24 ore. Tasso di positività allo 0,9%

Sono stati 101 i casi di Covid-19 diagnosticati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. I nuovi contagiati hanno un'età compresa tra due e 94 anni.

Eseguiti 2819 tamponi molecolari e 7512 test antigenici. Il tasso di positività (rapporto tra tamponi eseguiti e numero di contagi) è pari allo 0,97 per cento.

Una persona è deceduta, nessun nuovo guarito (74765 dall'inizio della pandemia), 2293 gli attualmente positivi (+100), 83 i ricoverati in area medica (invariato), 5 in terapia intensiva (-1), mentre 2205 persone sono in isolamento domiciliare (+101).

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (31), Chieti (6), Pescara (18), Teramo (44), fuori regione o con residenza in accertamento (2).