Da Ortona a Sanremo Rock & Trend: all’Ariston l’elettro-pop dei Di_Rasc’k

Il 10 settembre per la prima volta una band di Ortona salirà sul palco dell'Ariston per le finali dell'edizione 2021 di Sanremo Rock & Trend. I Di_Rasc'k, dopo aver superato a luglio le fasi interregionali di Carsoli, porteranno a Sanremo la loro musica elettro-pop.

"Il progetto Di_Rasc'k nasce ufficialmente il 18 novembre 2019 ad Acquapendente (VT), rinnovato nel nome è il seguito del progetto A volte ritornano band inedita nata nel 2012 a Ortona (CH). Negli anni passati la band, con il suo particolare genere musicale alternative/rock partecipa a molti Festival del panorama italiano e internazionale, arrivando sempre tra i primi posti in classifica e collezionando premi alla critica muovendo l'opinione di giurie composte da professionisti, produttori e giornalisti del settore. Va menzionato il terzo posto al Festival Peppino Impastato di palazzo San Gervasio (Pz), il primo posto al Festival Pinetnie di Pineto (TE) e il secondo posto al Festival On The Rock di Roccascalegna (CH) nel panorama abruzzese per band inedite. La band vanta la partecipazione al Festival Internazionale della Musica Europea data a Senigallia (AN) e varie date in diversi Festival per band emergenti” esibendosi in molte location e diversi locali della capitale e del centro Italia".

Sono stati co-fondatori, Silvio Marrone e Alberto Arpa, ad irmprimere una svolta allo stile della band, che si è evoluto dall'alternative rock all'elettro-pop. Fondamentale in questo è stato l'incontro con il produttore e bassista Cesare Chiodo, del Mulino Recording Studio di Acquapendente.

"Cesare Chiodo diventa il nostro produttore artistico sotto la propria etichetta ODM - spiegano i Di_Rasc'k. Nel 2020 la band si candida con un brano alla 34ª Edizione del Festival Sanremo Rock 2021. Per questa occasione, la band decide di rafforzare la prestazione live con elementi di supporto a sostituire le sequenze musicali con le quali il duo si è esibito finora. Sabato 10 luglio 2021 la band partecipa alla semifinale Nazionale (Finalissima Regionale) svoltasi a Carsoli (AQ) dove rientra tra i primi 3 posti degli 8 finalisti della Regione Abruzzo, assieme agli altri fina listi della Regione Lazio e della Regione Molise". Attualmente il progetto DI_RASC'K collabora con lo studio Stereofollie di Giovanni Barbone a Ortona (CH) condividendo il progetto Low Madness. Lo stile è sempre elettro-pop.

La band

Alberto Arpa (Voce e Chitarra)

Silvio Marrone (Chitarra, Basso, Piano, Sintetizzatori, Programmazioni)

Cristiano Lo Medico (Basso, Programmazioni)

Stefano Berarducci (Batteria e programmazioni)

Riccardo Grumelli (Chitarra, Basso, Contrabbasso, Voce e Cori)

Giovanni Barbone (Tecnico del Suono e Assistente di Palco)

