Capitaneria di porto di Ortona, Francesco Scala succede a Cosmo Forte

Si svolgerà domani in forma riservata, alla presenza del Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti e di una ridotta rappresentanza militare, la cerimonia di passaggio di consegne alla Capitaneria di Porto di Ortona tra il comandante Cosmo Forte e il suo successore, capitano di fregata Francesco Scala.

Il Comandante Cosmo Forte lascia la Capitaneria di porto di Ortona e fa ritorno a Roma, dove assumerà un nuovo importante incarico presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Al suo posto arriva il Capitano di Fregata Francesco Scala, proveniente dalla Capitaneria di Porto Castellammare di Stabia ove ricopriva l’incarico di Comandante in 2ª.

"Forte - spiega una nota della Guardia Costiera - lascia Ortona dopo due anni di comando caratterizzati da notevole impegno e viva partecipazione istituzionale finalizzata a garantire la piena efficienza dei procedimenti in corso in un periodo di forti restrizioni per il contenimento del rischio contagio. Notevoli sono stati i risultati conseguiti per il mantenimento dell’operatività in sicurezza del porto di Ortona (sotto il profilo della safety e della security) e delle attività economiche e ludico-ricreative del litorale di giurisdizione, con una particolare attenzione ricolta all’ambiente, come confermato dai numerosi riconoscimenti e attestazioni di stima pervenuti".

Insieme al Comandante Forte lascerà Ortona, dopo otto anni di servizio, anche il Comandante in 2ª, Capitano di Fregata Angelo Napolitano, responsabile delle relazioni con gli organi di stampa, destinato ad assumere, nei prossimi giorni, il prestigioso incarico di Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta.

"Ad entrambi vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e l’augurio per i futuri incarichi da parte dell’intero equipaggio della Capitaneria di Porto di Ortona - concludono dalla Capitaneria -. Al Comandante Scala, invece, va il benvenuto nella dinamica realtà ortonese".