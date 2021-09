Covid-19: Abruzzo, in calo i ricoveri (-3), una terapia intensiva in più. Un decesso

Scende allo 0,81 per cento in Abruzzo il tasso di positività al Covid-19. In calo anche il numero dei ricoverati nei reparti di malattie infettive, mentre rispetto a ieri c'è un paziente in più in terapia intensiva.

Il bollettino - "Oggi in Abruzzo - comunica l'assessorato regionale alla Sanità - 74 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 99 anni), eseguiti 2384 tamponi molecolari e 6742 test antigenici, un deceduto (si tratta di un 80enne della provincia di Chieti), 75405 guariti (+22), 2237 attualmente positivi (+51), 70 ricoverati in area medica (-2), 7 in terapia intensiva (+1), 2160 in isolamento domiciliare (+52). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (23), Chieti (20), Pescara (4), Teramo (27)".