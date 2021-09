Cinque modelle abruzzesi in finale al "World Top Model Italia 2021"

Si terrà sabato 18 settembre nel Resort "La Casarana" in Salento, la finale nazionale del "World Top Model Italia 2021", il prestigioso concorso di bellezza che, giunto alla sua trentunesima edizione, si conferma tra gli eventi più importanti della Fashion Industry Internazionale. La suggestiva location pugliese sarà la sede designata a premiare la modella che rappresenterà l'Italia nella finale mondiale del World Top Model che si terrà a dicembre a Roma.

L'Abruzzo, rappresentato dall'AssoE20 Agency con la supervisione del responsabile casting Camillo Del Romano, arriva in finale con cinque modelle: Ludovica Vecchiotti 16 anni di Vasto, Federica Memmo 17 anni di Lanciano, Cristina Yaremchuk 17 anni di Ortona, Giulia Cataldo 17 anni di Miglianico, a loro si unisce Gioia Seretti 16 anni di Macerata, ma in gara con l'Abruzzo.

"L'organizzazione - spiegano dall'agenzia - è curata dal patron Fiore Tondi, e la serata sarà condotta da Alfredo Mariani e Francesca Brandi. Special guest Gilles Rocca (direttamente da Ballando con le Stelle e l'Isola dei Famosi), il mago Heldin (l'unico illusionista che ha divertito e coinvolto Papa Francesco), e la giovane World Top Model Sicilia. Durante la serata, sfileranno le 60 finaliste selezionate su oltre 1000 modelle in tutte le regioni italiane. Presidente di giuria sarà Guido Dolci della Major Model Management, prestigiosa agenzia a livello mondiale, con sedi in diverse città quali Milano, New York, Parigi, Miami, Monaco e Londra. World Top Model è una produzione televisiva con i più importanti media e TV nazionali e internazionali".