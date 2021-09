In moto contro un trattore, grave agente 39enne della polizia di Lanciano

È ricoverato in prognosi riservata il poliziotto del commissariato di Lanciano che stamattina ha avuto un incidente mentre era in sella alla sua moto.

L'episodio si è verificato intorno alle 11.30 a Crecchio, sulla strada provinciale Marruccina, all'altezza di Villa Selciaroli. La Ducati Monster condotta dal 39enne, che non era in servizio, di Poggio Fiorito – come ricostruito dai carabinieri di Ortona – si è scontrata con un trattore agricolo guidato da un 86enne del posto in fase di svolta per immettersi nella propria rimessa agricola.

Il motociclista, rimasto cosciente, ha riportato lesioni giudicate gravissime ed è stato portato in eliambulanza a Pescara. I militari hanno posto sotto sequestro entrambi i mezzi.