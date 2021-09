Partnership tra Metamer e Pescara che sarà "tra le prime squadre a zero emissioni di Co2"

Nuovo accordo di partnership tra Pescara Calcio e Metamer, presentato la scorsa settimana nella sede dei biancazzurri. La società di fornitura gas e luce con sede a San Salvo diventa Energy Partner del Pescara calcio con un progetto a lungo termine che coinvolgerà anche il mondo delle giovanili.

"Sono orgoglioso di aver creato il rapporto con questa azienda molto importante nel suo settore - ha detto il presidente del Pescara Daniele Sebastiani - Si tratta di un abbinamento di grande valore con il Pescara. Speriamo che insieme possiamo iniziare un percorso lungo, che porti valore da entrambe le parti".

L'amministratore delegato di Metamer, Nicola Fabrizio, ha sottolineato come "il Pescara rappresenta una realtà sportiva di assoluta rilevanza per tutto il territorio abruzzese e tra le più importanti del centro-Italia".

Il percorso che ha portato Metamer ad essere Energy partner dei biancazzurri "affonda le sue radici nei valori che porta lo sport, gli stessi che guidano il nostro lavoro ogni giorno. Riconosciamo allo sport una grande importanza sociale. Abbiamo lavorato a quattro mani con lo staff del Pescara focalizzandoci sui settori giovanili".

Un valore fondante in questo accordo è "la sostenibilità. Possiamo annunciare che il Pescara sarà una delle primissime società in Italia a zero emossioni di Co2 a fronte di un accordo di fornitura di energia elettrica rinnovabile e certificata per tutti i centri sportivi di allenamento e di gara". Ci sarà anche un'azione di sensibilizzazione dei tifosi biancazzurri verso consumo energia più sostenibile, attraverso iniziative ed offerte dedicate.

"Il nostro auspicio - ha concluso Fabrizio - è di lavorare a una partnership che possa generare valore per il nostro territorio. Non vogliamo essere gli sponsor di una stagione ma vogliamo essere parte di una famiglia vincente dentro e fuori dal campo".