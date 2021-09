Sanremo Rock, gli abruzzesi Dirasc’k primi nella categoria "Dimensione Musica"

I Dirasc'k si sono fatti valere a Sanremo Rock & Festival, appuntamento per giovani musicisti emergenti che ha visto svolgersi le sue fasi finali al teatro Ariston nella città ligure. I giovani ortonesi, saliti sul palco lo scorso 10 settembre hanno ottenuto il primo posto nella categoria Dimensione Musica, conquistando i giurati con l'originalità della loro produzione artistica. Questa affermazione li porterà ad affrontare una nuova esperienza, quella del Festival Internazionale di San Marino.

La band è formata da Alberto Arpa (Voce e Chitarra), Silvio Marrone (Chitarra, Basso, Piano, Sintetizzatori, Programmazioni), Cristiano Lo Medico (Basso e Programmazioni), Stefano Berarducci (Batteria, Sintetizzatori, Programmazioni dei Suoni e di Sequenze dal Vivo), Riccardo Grumelli (Chitarra, Basso, Controbasso, Voce e Cori), Giovanni Barbone (Tecnico del Suono e Assistente di Palco).

Il cantante Alberto Arpa non nasconde la soddisfazione della band: "Torno sui numeri, 12 mila iscrizioni, 250 finalisti e dopo l'esibizione, incredibilmente primi nella categoria di Sanremo Rock Dimensione Musica. Essere considerati dopo tanti anni, dopo l'elemosinare dei live o dei 15 minuti di esibizione a chilometri di distanza, ci rende increduli e felicissimi - sottolinea il frontman dei Dirasc'k . Ora stiamo preparando la scaletta per i live in cui alterneremo cover presentate nel nostro genere e ci faremo trovare pronti per il festival internazionale di San Marino. Volevo fare alcuni chiarimenti sul nome della nostra band: è dialettale, proprio perché siamo saldi al territorio, siamo paesani, siamo persone comuni partite con tanti sogni nel cassetto per questa esperienza e mai arrivati. Siamo ancora in viaggio. sarebbe bello avere l'affetto e il supporto di più gente affinché questo viaggio possa essere meno noioso".