Automobilisti positivi all’etilometro: nella notte ritirare quattro patenti

Quattro pattuglie della polizia stradale di Chieti e Lanciano hanno operato la scorsa notte sulle strade della provincia per azioni di prevenzione e controllo. Molti gli automobilisti fermati e sottoposti alla prova dell’etilometro. Per quattro persone residenti nella provincia di Chieti, di età compresa tra 23 e 36 anni, è scattato il ritiro della patente in seguito al alcoltest positivo.

Un ragazzo di 23 anni, che aveva conseguito la patente da meno di un mese, “ha fatto registrare un tasso di 1,54 g/l alla prima prova e 1,47 g/l alla seconda, di gran lunga superiore al limite consentito che, per i neopatentati, è di 0 g/l”. Il giovane è stato sanzionato con la sospensione della patente, il raddoppio della decurtazione dei punti e una denuncia penale all’autorità giudiziaria.

Nel corso della settimana la polizia stradale aveva effettuato anche servizi di controllo con autovelox sul raccordo autostradale Chieti-Pescara, “durante i quali sono stati sanzionati automobilisti per eccesso di velocità e, in particolar modo, un motociclista che viaggiava ad oltre 144 km/h su un limite di 90 km/h”.