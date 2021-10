Covid-19, in Abruzzo aumentano i ricoverati (+3) e le terapie intensive (+1). In 24 ore 19 contagi

Sono 19 i casi di Covid-19 diagnosticati oggi in Abruzzo. Le persone contagiate nelle ultime 24 ore hanno un'età compresa tra i 3 e gli 81 anni; dieci di loro sono residenti in provincia dell'Aquila, sei in quella di Teramo, due in quella di Chieti e uno in provincia di Pescara.

Nessun guarito, mentre aumentano sia i ricoverati in area medica - che sono 49, tre in più di ieri - e in terapia intensiva: sei in totale, con un ricovero in più nelle ultime 24 ore. Nessun deceduto.

Eseguiti 2079 tamponi molecolari e 6787 test antigenici; gli attualmente positivi sono 1494, di cui 1439 in isolamento domiciliare (+15).