Sustainability Award: Vastarredo e Valagro premiate tra le prime 100 aziende in Italia

Ci sono la Vastarredo di Vasto, che produce arredi per la scuola, e la Valagro di Atessa, produttrice di biostimolanti e specialità nutrizionali per l'agricoltura, tra le cento aziende italiane che sono state premiate nella prima edizione del Sustainability Award promosso da Credit Suisse e KON Group. Nelle cento aziende inserite nella classifica pubblicata su Forbes c'è anche la Laterlite, azienda di Rubbiano con un suo insediamento produttivo a Lentella.



La lista delle aziende premiate [LEGGI].

Il Sustainability Award "è un riconoscimento riservato alle imprese italiane che si sono distinte nell’avvio e nell’implementazione di percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo, con l’obiettivo di generare valore per gli stakeholder e per la comunità. La prima edizione intende dare visibilità agli sforzi delle aziende che hanno saputo integrare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle proprie strategie di business, interiorizzandone i principi attraverso l’innovazione dei processi organizzativi e produttivi e monitorando in modo attivo le proprie performance", si legge nella presentazione del premio.

Le imprese che hanno aderito al progetto "si sono sottoposte a una valutazione indipendente dei due partner tecnici: la prima fondata sul modello di rating ESG sviluppato da ALTIS Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la seconda basata sulla metodologia di Reprisk".

Per consentire una valutazione indipendente e standardizzata "dei 350 candidati, i partner tecnici ALTIS Università Cattolica e Rep Risk, coordinati da Kon Group e con il supporto di Credit Suisse, hanno sviluppato un modello di analisi ad hoc per il Sustainability Award. Il modello si basa su un questionario strutturato volto a rilevare l’approccio adottato dalle imprese riguardo alle principali tematiche ambientali (E), sociali (S) e di governance (G).

Per ogni tematica ESG analizzata sono stati rilevati: gli obiettivi strategici e le politiche aziendali (Strategy); i modelli gestionali e le azioni specifiche adottate (Management); un set di Key Performance Indicator tratti dai GRI Standard (Performance). I report di valutazione saranno consegnati dagli organizzatori a tutti i partecipanti nell’ambito di incontri one-to-one finalizzati ad approfondire i possibili elementi di miglioramento del posizionamento attuale e a preparare, anche grazie alla community, la strada alla seconda edizione, che intende ampliare ulteriormente la platea delle imprese cui offrire questa opportunità".