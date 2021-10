Italia-Croazia a Castel di Sangro: ecco le convocate della ct Bertolini

L'Abruzzo si prepara ad accogliere la Nazionale Italiana Femminile. II 22 ottobre sarà infatti lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro ad ospitare la sfida con la Croazia, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2023. Quattro giorni dopo le azzurre saranno di scena a Vilnius per affrontare la Lituania.

La ct Milena Bertolini ieri ha diramato la lista delle 25 convocate che si raduneranno domenica 17 ottobre a Roma per trasferirsi poi lunedì a Castel di Sangro, dove, nelle due sfide giocate negli anni scorsi, sono arrivati solo successi.

Rispetto alle gare di settembre "le novità sono rappresentate da Katja Schroffenegger, Giada Greggi - che nella partita disputata due anni fa al Patini ha trovato la sua prima rete in azzurro - e Alia Guagni, finalmente pronta a tornare in gruppo dopo più di un anno di assenza dovuta a vari infortuni. Nell’elenco delle convocate non c’è invece Manuela Giugliano, ancora alle prese con il problema al ginocchio che l’aveva costretta a saltare la trasferta in Croazia". Non ci saranno, invece, le abruzzesi Daniela Sabatino e Linda Tucceri, rispettivamente in campo (con gol) e in panchina, nell'ultima sfida giocata nel 2019 dall'Italia a Castel di Sangro.

Le azzurre sono reduci da due gare di settembre, contro Moldova e proprio contro la Croazia, in cui hanno conquistato bottino pieno. L'appuntamento di venerdì 22 ottobre di Castel di Sangro, calcio d'inizio alle 17.30 con diretta su Rai 2, sarà l'occasione di allungare la striscia positiva e proseguire al meglio anche nella marcia di avvicinamento agli Europei della prossima estate in Inghilterra.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Atletico Madrid), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus)

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Sassuolo), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).