La pallavolo abruzzese in festa con Mazzanti e De Giorgi, allenatori campioni d’Europa

Una Festa della pallavolo Abruzzese speciale quella andata in scena domenica 17 ottobre a Montesilvano. La federazione regionale presieduta da Fabio Di Camillo ha accolto ospiti di prestigio, su tutti il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, e i tecnici delle nazionali azzurre campioni d'Europa, Davide Mazzanti e Ferdinando De Giorgi.

"La manifestazione è iniziata con i saluti istituzionali (Comune di Montesilvano e Regione Abruzzo), quelli del Coni Abruzzo con la presenza del Presidente Enzo Imbastaro e con l'attenta presentazione dei protocolli anti Covid 19, tenuta da Stefano Bellotti (vice segretario generale e responsabile area periferica e tecnico sportiva Fipav)", si legge nella nota Fipav Abruzzo.

Sono state premiate tutte le squadre vincitrici dei titoli regionli, di serie e di categoria, le società Sambuco Volley e VolleyBall Lanciano per gli anni di ininterrotta affiliazione. Riconoscimento per l'Altino Volley promossa in A2 femminile, e la 4 Vele Beach Extreme, per i brillanti risultati dell’attività giovanile svolta nella stagione 2020/21.

Consegnati anche una serie di riconoscimenti individuali a:

Federica Bruni, Seconda Classificata Campionato del Mondo Nazionale Sorde;

Claudia Scampoli, Vincitrice Tappa del Campionato Italiano Beach Volley, Montesilvano;

Margherita Tega, atleta del Club Italia Beach Volley;

Manuel Alfieri, Vincitore Tappe del Campionato Assoluto di Beach Volley, Catania e Palinuro;

Simone Di Tommaso, Allenatore per anni delle Rappresentative di Beach del Cqr Abruzzo, in ringraziamento per i grandi risultati raggiunti;

Enrico Cecamore, Team Manager Nazionale U21/m Campione del Mondo;

Giulia Viscioni, Vice Campione del Mondo con la Nazionale U/20F;

Matteo Iurisci, 2° al Campionato Italiano di Beach Volley Under 16;

Andrea Giani, 2° al Campionato Italiano di Beach Volley Under 16;

Alessandro Di Felice, 4° al Campionato Italiano di Beach Volley Under 16;

Pietro Donatelli, 4° al Campionato Italiano di Beach Volley Under 16;

Marzio Camiscia, Arbitro Regionale promosso al Ruolo B;

Andrea Morelli, Arbitro Regionale, promosso al Ruolo B;

Alessio Cocco, Arbitro Regionale, promosso al Ruolo B.

Nel corso dell'evento si è parlato anche di scuola, con il Responsabile dell'Ufficio Regionale di Educazione Fisica, Antonello Passacantando, che ha ribadito la fondamentale collaborazione con il comitato grazie anche ai progetti Smart Coach e Studenti Arbitri.

Molto atteso il momento degli interventi dei due ospiti, Davide Mazzanti, ct della Nazionale Femminile Campione d'Europa, e Ferdinando De Giorgi, neo ct dell'Italia che ha vinto il titolo europeo. I tecnici "hanno parlato delle loro esperienze vincenti e del ruolo fondamentale del gruppo. Fondamentale per i due ct è ovviamente credere e puntare sui giovani coltivando i settori giovanili. Preziosa la presenza di Consuelo Mangifesta, vera e propria icona della pallavolo abruzzese, che ha egregiamente intervistato i due coach, parlando anche dell'imminente futuro delle Nazionali. Sul palcoscenico anche Chiara Di Iulio, consigliere federale, che ha sottolineato il legame con la sua terra e con l'intero movimento".

Ha chiuso la kermesse il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, c"he ha voluto lanciare un messaggio di rinascita, nonostante il periodo ancora difficile ma che con lo sforzo di tutti passerà presto. Collaborazione e lavoro, attenzione alla programmazione, aiuto alle società del territorio sono temi importanti trattati dal Presidente che crede fortemente nello sport per, e con, i giovani".