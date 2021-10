Start cup Abruzzo, oggi ultimo giorno per partecipare al contest tra progetti innovativi

Si chiude oggi la Call 4 Ideas della terza edizione della StartCup Abruzzo, competizione che mira a favorire la creazione di nuove imprese, selezionando e accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico, provenienti da università ed enti di ricerca locali.

StartCup Abruzzo 2021 è un'iniziativa organizzata dalla Camera di commercio Chieti-Pescara, dall'Agenzia di sviluppo della Camera di Commercio insieme al Pid-Punto impresa digitale Chieti Pescara e dall’associazione Innovalley e coinvolge tutti gli atenei abruzzesi. L'università d’Annunzio di Chieti-Pescara, gli atenei dell’Aquila e di Teramo, il Gran Sasso science institute e l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Giuseppe Caporale hanno, infatti, confermato la loro adesione a questo partenariato che mira a rafforzare le relazioni tra enti di ricerca, istituzioni e realtà imprenditoriali. Inoltre, da questa edizione, partner istituzionale di StartCup Abruzzo è Abruzzo Sviluppo, la Società di promozione industriale della Regione Abruzzo.

L’obiettivo è favorire la nascita in Abruzzo di nuove imprese, selezionando e accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico provenienti da Università, Enti di ricerca locali e dal mondo imprenditoriale, in queste aree di riferimento: Lifescience & Med Tech, Ict, Cleantech & Energy, Industrial Technologies.

I vincitori, che saranno decretati durante la finale regionale del 17 novembre, riceveranno premi in denaro, messi in palio dalla Camera di commercio, e ai Naming prizes in denaro e in servizi offerti dagli sponsor degli eventi. Alle vincitrici del contest regionale sarà dedicato un periodo di sei mesi di accelerazione del proprio business plan presso i partner e gli sponsor dell'evento in cui potranno finalizzare la propria idea e lanciarla sul mercato.