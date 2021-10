Provincia di Chieti: elezioni il 18 dicembre, nel frattempo Scopino presidente

Sabato 18 dicembre si voterà per il rinnovo del presidente e del consiglio della Provincia di Chieti. Dopo la recente tornata elettorale amministrativa, si comporrà così la nuova formazione dell'ente. Il presidente per due mandati Mario Pupillo è infatti decaduto dopo la fine della sua seconda legislatura da sindaco di Lanciano (così come i vari consiglieri non rieletti nei propri Comuni come Tiberio e Sputore ad esempio).

Quella del presidente e del consiglio provinciale è un'elezione di secondo livello, potranno cioè parteciparvi solo i sindaci e i consiglieri comunali del territorio di riferimento. Si voterà a Chieti, nella sede dell'ente, dalle 8 alle 20; lo scrutinio partirà il giorno dopo, il 19 dicembre, alle 8.

Conclusa la tornata amministrativa,all'interno dei rinnovati consigli comunali è tempo di accordi per le candidature alla Provincia.

Un anno fa, il primo cittadino di San Salvo, Tiziana Magnacca, lanciò la proposta-provocazione: "I tempi sono maturi per un presidente della Provincia del Medio Alto Vastese" [LEGGI]. Chissà se tra i due (o più) schieramenti che si affronteranno alle urne si riuscirà a trovare spazio per piazzare almeno un rappresentante di una delle aree che più soffre la lontananza dai palazzi in cui si amministra il territorio (basterebbe prendere ad esempio le condizioni delle strade dell'entroterra).

La Provincia, per ora, sarà guidata da Arturo Scopino – sindaco di Montelapiano (80 abitanti) che da vice prende il ruolo di presidente fino al prossimo 18 dicembre.