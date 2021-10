Sorrisi in salute, uno screening gratuito per diagnosticare la parodontite

A lungo nascosti dalle mascherine, da alcuni mesi i sorrisi sono tornati e con essi la speranza che presto si possa definitivamente uscire da una situazione che ha sovvertito abitudini e stili di vita. E tra le buone abitudini ci sono i controlli periodici dal dentista, perché un bel sorriso è il risultato di denti sani.

Ed è proprio quello di assicurare la salute della bocca e dei denti, l'obiettivo della campagna di screening gratuita finalizzata a diagnosticare la parodontite, malattia subdola e silente che se non curata porta alla caduta del dente. "La parodontite - spiega il dottor Francesco Di Sario, titolare della clinica Oltremedica di Canosa Sannita, promotrice dell'iniziativa - colpisce circa 8 milioni di persone, con un'incidenza che varia a seconda dell'età, il 50 per cento delle persone con oltre 35 anni soffre di parodontite, percentuale che sale al 60 per cento per gli ultrasessantenni. Non è una malattia dei denti – sottolinea – ma del tessuto di supporto dei denti che se non è diagnosticata in tempo e curata adeguatamente porta alla caduta dei denti. È una malattia che nelle fasi iniziali non dà alcun sintomo, quindi la prevenzione resta l'unico strumento efficace per combatterla, per questo ho scelto di dare il via a una campagna di informazione e di sensibilizzazione. Devo dire che molti hanno compreso l'importanza di sottoporsi a questa visita".

Il progetto ha il patrocinio del Comune e il sindaco, Lorenzo Di Sario, si dice "orgoglioso di questo percorso di prevenzione che va ad arricchire altri interventi di aggiornamento scientifico organizzati negli anni scorsi dall'amministrazione, aperti a tutta la cittadinanza", perché ribadisce, "tra i compiti di un sindaco c'è quello di tutelare la salute della sua comunità e questo screening va proprio nella giusta direzione". Il sindaco ha sottolineato anche l'inaugurazione del Parco dei Sogni, una vasta area dove si può fare sport grazie anche a numerose attrezzature, una sorta di palestra all'aria aperta di cui tutti possono usufruire.