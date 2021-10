Crecchio entra nel club "I Borghi più belli d’Italia"

Il Comune di Crecchio è entrato a far parte, dallo scorso 12 ottobre, del Club I Borghi più belli d'Italia. "Con l’ingresso di Crecchio, l’Abruzzo sale a quota 25 Comuni appartenenti al Club, che offre percorsi turistici e culturali tra i più prestigiosi a livello nazionale", spiega una nota dell'associazione.

Il sindaco Nicolino Di Paolo, in rappresentanza dell'amministrazione e di tutta la comunità, è stato insignito dei fregi che identificheranno Crecchio da Giovanni Enzo Di Rito, delegato nel direttivo nazionale, e da Antonio Di Marco, presidente dell'associazione I Borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise.

"Un importante nuovo ingresso nell’associazione de I borghi più belli d’Italia. Con Crecchio l’Abruzzo taglia il traguardo dei 25 borghi certificati, ampliando l’offerta dei presidi di qualità sul territorio che rendono la nostra Regione una meta sempre più attraente nei circuiti turistici nazionali e internazionali. Ci tengo a ribadire che questo risultato per il Comune di Crecchio e la sua comunità deve essere considerato un punto di partenza e non di arrivo e in sinergia con gli altri Borghi dell’Associazione perseguiremo obiettivi ambiziosi ma raggiungibili".

Il paese di Crecchio conserva l’aspetto di un piccolo borgo medievale che in passato rappresentava un sito di rilevante importanza strategica, e si presenta agli occhi del visitatore con un notevole centro storico, ricco di un patrimonio culturale artistico inestimabile a partire dal Castello Ducale: il nucleo originario del castello è costituito dalla torre “dell’ulivo“ in stile duecentesco ed al suo l’interno si trova il Museo dell’Abruzzo Bizantino ed Altomedievale. Famoso l'evento estivo "A cena con i bizantini", festa che rievoca la presenza bizantina in Abruzzo attraverso costumi e danze dell'epoca e prodotti tipici del paese. Da ammirare ci sono il Castello Ducale, la Chiesa di Santa Maria da Piedi, la Chiesa del Santissimo Salvatore, il Santuario di Santa Elisabetta.