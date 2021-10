Festival del brodetto, nella finale nazionale successo di Rosalba Marte e Solly Tomasone

Sono due lady chef a conquistare la vittoria nella finale nazionale del Festival del Brodetto. Ieri, nell'ormai tradizionale location del ristorante Al Vecchio Teatro di Ortona, Rosalba Marte, dell'hotel Caravel di Vasto, e Solly Tomasone, dell'Hotel Santa Lucia di Termoli, si sono imposte con la loro preparazione del brodetto di pesce. In gara c'erano i rappresentanti della riviera adriatica e di quella tirrenica, passati attraverso le fasi regionali e interregionali.

In gara sei rappresentanti che hanno proposto la loro interpretazioni del piatto tipico di tante delle località costiere italiane. Con le due lady chef che hanno conquistato la vittoria finale c'erano Federico Palestini di Caserma guelfa di Porto d'Ascoli, Luigi Caralla del Bellavista di Giulianova, Alfonso De Filippo del Bianco baccalà di Napoli, Noemi Pais e Marie Vallet del Villa Marta di Roma e Vincenzo Di Donato de La Volta di Livorno.

A guidare la giuria di esperti il vicepresidente nazionale dell'Accademia della Cucina Mimmo D'Alessio con Nicola D'Auria, presidente del Movimento turismo del vino. "Sono davvero contenta di questo successo - ha detto Rosalba Marte a Zonalocale dopo la premiazione -, soprattutto per averlo condiviso con un'altra lady chef come Solly. Dopo essere arrivata per quattro volte seconda in concorsi di cucina sono riuscita ad ottenere un bel successo".

Nella finale del Festival del Brodetto made in Italy, "abbiamo unito le nostre due esperienze e le tradizioni culinarie dei nostri luoghi di provenienza con tecniche di cucina più moderne. Il brodetto è un piatto che affonda le sue radici nella tradizione, noi abbiamo voluto rivisitarlo sfilettando il pesce e utilizzando il pomodoro di Ciro Flagella. Abbiamo chiamato la nostra preparazione brodetto di confine, visto che abbiamo unito Vasto e Termoli in questo piatto". I giudici, visto il risultato, hanno gradito e premiato la qualità delle due professioniste della cucina con il meritato primo premio.