Trofeo delle Regioni Supermoto, si fa valere la squadra abruzzese

Si è fatta valere la squadra abruzzese che, lo scorso fine settimana, ha partecipato al Trofeo delle Regioni Supermoto. Sullo storico circuito di Pomposa sono scese in pista ben tre formazioni selezionate da Vladimiro Leone, due nella competizione onroad e una nell'offroad.

Nell'onroad squadra Abruzzo A, con Stefano Falgiatore e Alessio Gallucci, aveva ottenutto ottimi piazzamenti in Gara1, salvo poi vedere compromessa ogni ambizione di podio a causa di un incidente di gara che li ha fatti arrivare non oltre il 9° posto in classifica generale. Ha chiuso al 12° posto la squadra Abruzzo B con Enrico Di Pietro e Marco Matalucci. A vincere è stata l'Emilia Romagna, davanti a Lombardia e Veneto A.

Nella competizione offroad, la squadra formata da Daniele Di Cicco, Domenico Menei e Lorenzo Del Bonifro ha concluso all'11° posto in classifica generale. La vittoria è andata al Veneto A, davanti a Marche e Lombardia A.

Risultati che segnano il buon stato di salute delle due ruote abruzzesi e sono da sicuro stimolo per i tanti piloti impegnati nella Supermoto nel raggiungere obiettivi sempre più importanti.