Progetti "Bandiera": 9 milioni e mezzo per i comuni della provincia di Chieti

Nove milioni e mezzo per le strade di alcuni Comuni del territorio provinciale di Chieti. Ad annunciarli è il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo. Le opere rientrano nei "Progetti Bandiera" destinati ad annose criticità viarie segnalate da Provincia e Comuni.

I fondi sono così ripartiti:

1 milione 400 mila euro per il completamento della Sp Villalfonsina;

700 mila euro per la sistemazione di via Bachelet e via Montegrappa a San Salvo;

300 mila euro per la nuova mobilità a Monteodorisio;

300 mila euro per la sistemazione e messa in sicurezza SP 88 “Sangrina”;

1 milione 500 mila euro per i lavori di realizzazione strada di collegamento ex SS 86-FV Treste (Liscia);

1 milione 800 mila euro per i lavori di sistemazione strada consortile F.V. Dendalo;

900 mila euro per lavori di sistemazione “Strada della Pace” (Buonconsiglio);

400 mila euro per i lavori di realizzazione e completamento viabilità nel comune di Villamagna;

800 mila euro per adeguamento e messa in sicurezza via Gran Sasso nel Comune di Chieti;

400 mila euro per miglioramento viabilità di via Roma a Guardiagrele;

500 mila euro per viabilità comunale a Castelfrentano;

500 mila euro per nuova viabilità di Via Verde a Casalbordino.