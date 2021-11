Coronavirus: in Abruzzo 232 nuovi positivi. A Vasto +28 casi negli ultimi tre giorni

Sono 232 i nuovi positivi al Coronavirus in Abruzzo, di età compresa tra 1 e 93 anni. A darne notizia è l'assessorato regionale alla Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3327 tamponi molecolari e 11166 test antigenici, nessun deceduto, 79249 guariti (+8).

In Regione ci sono 2993 attualmente positivi (+224), 74 ricoverati in area medica (-1), 11 in terapia intensiva (invariato), 2898 in isolamento domiciliare (+215). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (79), Chieti (35), Pescara (24), Teramo (82), fuori regione (4), con residenza in accertamento (8).

La situazione nel territorio. Il Comune di Vasto ha reso oggi noti i dati degli ultimi tre giorni. Dal 12 novembre a oggi si registrano 28 nuovi positivi e 15 guariti, che porta a 75 il numero degli attualmente positivi in città.

Nello stesso periodo di riferimento (12-14 novembre) a San Salvo ci sono stati 9 nuovi casi di positività e 8 guariti. Sono 25 gli attualmente positivi.