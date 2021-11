Presidenza Provincia, Scopino presenta la propria candidatura

La corsa alla presidenza della Provincia di Chieti, in programma il 18 dicembre, ha un primo partecipante ufficiale. È Arturo Scopino, attuale presidente ad interim (ha sostituito il decaduto Mario Pupillo) e sindaco di uno dei comuni più piccoli di tutta la regione, Montelapiano (circa 80 abitanti).

Scopino ha rivestito il ruolo di vice di Pupillo "mettendo insieme due anime – dice in una nota – quella della grande città e quella dei piccoli comuni".

La nota diffusa alla stampa afferma che "a sostegno della propria candidatura, ha già raccolto anche le adesioni di candidati a consiglieri provinciali di area centro-sinistra/civici all’interno della sua lista denominata Chieti provincia verde che si auspica possa essere affiancata da altre liste del centrosinistra e del mondo civico".

Da vedere, a questo punto, come si raffronterà a tale candidatura quella, ancora eventuale, del primo cittadino vastese, Francesco Menna.

"Scopino – continua la nota – si impegnerà affinché la Provincia di Chieti diventi l’auspicata Casa dei Comuni, ossia il luogo dove in modo condiviso gli amministratori programmano il futuro dell’intero territorio provinciale, anche alla luce della prossima riforma del T.U.E.L. che prevede l’attribuzione all’Ente di nuove funzioni e competenze e avrà particolare attenzione alla realizzazione dei pilastri indicati dall’U.P.I. (Unione delle Province d’Italia) nella recente assemblea nazionale, quali la Stazione Unica Appaltante per razionalizzare la spesa pubblica nel settore servizi, forniture e lavori, l’Europa per la progettazione e start up del Servizio Associato Politiche Europee, per migliorare la capacità di attuazione dell’utilizzo dei fondi europei e l’innovazione per avviare servizi di raccolta ed elaborazione dati guidando gli enti locali verso una piena fase di digitalizzazione degli stessi".