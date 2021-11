"Siediti accanto a me... l’amore non è violenza", a Rapino panchina rossa donata dal CCMotorday

Domani 25 novembre (ore 11), in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Rapino sarà inaugurata una panchina rossa all'interno della villa comunale. La panchina è stata donata al Comune dal Motoclub CCMotorday sezione Abruzzo "Liberoinmoto".

Per l'occasione interverranno gli alunni e i docenti delle scuole primaria e secondaria di 1° grado di Rapino con la dirigente scolastica, l'avvocato Maria Pina Benedetti del centro antiviolenza Dafne di Lanciano, i carabinieri della locale stazione e i rappresentanti del Motoclub CCMotorday.

Per i volontari dell'associazione, nata spontaneamente da un comitato di appartenenti all’Arma dei Carabinieri e non che intendevano organizzare un raduno "in divisa", è un nuovo tassello nel lungo elenco delle iniziative di solidarietà e beneficenza alle quali, da sempre, è volto il proprio operato.

Nel corso degli anni, l'associazione è andata sempre più consolidandosi fino a ottenere nel 2009 il pregiatissimo patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dicastero delle pari opportunità, e, pur non rappresentando ufficialmente l’Arma dei Carabinieri, ha ricevuto il plauso del suo comandante generale per le iniziative di beneficenza portate avanti con successo. L'associazione nel corso degli anni ha rivolto particolare interesse nei confronti dei reparti pediatrici degli con donazioni di attrezzature (al “Meyer” di Firenze, al “Bambin Gesù” di Roma, a quelli di Lecce, L’Aquila, Pescara, Adria, Palestrina e Perugia).

Dal 2007, inoltre, il Motoclub CCMotorday collabora con Amref e ha ricevuto il riconoscimento di "Grandi Donatori" dal 2014 al 2016. Infine, l'associazione – che conta circa 1000 iscritti ed è organizzata in 12 Sezioni che vanno dal Friuli Venezia Giulia fino alla Calabria passando per la Sardegna – è impegnata anche nel sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali come il sisma dell’Emilia, le alluvioni della Gallura ecc. In totale, nei primi dieci anni, sono stati raccolti e donati fondi per oltre 340mila euro.