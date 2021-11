Al teatro Tosti l’incontro tra gli studenti dell’IIS Acciaiuoli-Einaudi e Pietro Grasso

Gli studenti del 4° e 5° anno dell'IIS Acciaiuoli-Einaudi di Ortona incontreranno, il prossimo 29 novembre al teatro Tosti, Pietro Grasso, ex magistrato ed ex presidente del Senato.

"Tutto nasce lo scorso anno scolastico con l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’educazione civica in ogni ordine e grado che si sposa con il desiderio della preside Angela Potenza di condividere e attuare insieme agli studenti e ai docenti dell’IIS Acciaiuoli-Einaudi un percorso di crescita e consapevolezza nella legalità che possa permeare il nostro vivere. Per i 350 studenti, tutti muniti di green pass e mascherine, ed anche per il Presidente Grasso, è il primo incontro in presenza dopo due anni segnati dalle restrizioni dovute dal covid e perciò fortemente atteso", si legge in una nota della scuola.

Il programma della mattinata prevede un iniziale saluto della dirigente scolastica al Presidente Grasso e a tutti gli intervenuti (oltre agli studenti e i docenti, saranno presenti il sindaco di Ortona e i dirigenti degli altri istituti scolastici del territorio). "Non saranno presenti rappresentanti delle forze politiche per volontà condivisa della scuola e del presidente Grasso - spiegano dall'istituto ortonese -.

Nel corso dell’incontro uno studente illustrerà al Presidente il video realizzato e partecipato da tutti gli alunni dell’IIS Acciaiuoli-Einaudi, video che si è aggiudicato la fase regionale del concorso per il XXIX Anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, patrocinato dalla Fondazione Falcone e dal Miur, anno scolastico 2020/2021. Un’immagine del video costituirà lo scenario.

Il Presidente nel testimoniare il senso profondo del suo impegno come uomo dello Stato, colloquierà con i ragazzi che rivolgeranno proprie domande. L’incontro terminerà con i saluti del Direttore scolastico regionale, dott.ssa Tozza, della preside e del sindaco di Ortona, Leo Castiglione".