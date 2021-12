Provincia, è lotta a due: Menna-Paolini. Ecco i candidati a consigliere

Quattro liste, due per Francesco Menna, altrettante per Filippo Paolini. Presentati i candidati che sostengono i due aspiranti alla poltrona di presidente della Provincia di Chieti.

La sfida è tra i vincitori delle elezioni nei più grandi dei 72 comuni abruzzesi in cui si è votato a ottobre: Francesco Menna, confermato sindaco di Vasto a capo di una coalizione di centrosinistra, e Filippo Paolini, tornato a far vincere il centrodestra a Lanciano dopo dieci anni di opposizione.

Come si vota - La legge numero 56 del 2014 (legge Delrio) ha cambiato radicalmente il sistema elettorale.

Non votano più i cittadini, ma sono i sindaci e i consiglieri comunali a eleggere i candidati al Consiglio provinciale attraverso il voto ponderato: a ogni sindaco o consigliere comunale viene attribuito un voto plurimo, il cui valore è superiore a uno ed è rapportato al numero di abitanti del Comune che rappresenta.

Le liste - Ecco i candidati al Consiglio provinciale. Sono 24 per Menna e 21 per Paolini. Nel centrodestra c'è anche Guido Giangiacomo, candidato sindaco a Vasto poco più di un mese fa. Nella lista Insieme per la provincia, che appoggia Menna, c'è Sergio Furia, che a Lanciano è stato il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle.

Lista Insieme per la Provincia (candidato presidente: Francesco Menna)

Filippo Di Giovanni

Silvia Di Pasquale

Angelo Radica Tollo

Gabriella Corrado

Davide Caporale

Sergio Furia

Carlo Moro

Alessandro La Verghetta

Ilaria Catalano

Massimo Tiberini

Luana Spalletta

Pamela Luciani

Lista Provincia verde (candidato presidente: Francesco Menna)

Artusco Scopino

Valentina Abrosini

Simone Amoroso

Roberta Di Sebastiano

Giovanni Di Stefano

Giorgio Farina

Camilla Giampaolo

Concettina Marrocco

Nando Marinucci

Valentina Mucciante

Lucrezio Paolini

Amedeo Pattara



Lista Paolini presidente (candidato presidente: Filippo Paolini)

Giovanni Angelucci

eugenio Caporrella

Francesca Cipolla

Stefano Costa

Carla Di Biase

Donatello Di Prinzio

Maria Rosaria Elia

Guido Giangiacomo

Emma Letta

Giuseppe Luciani

Elisa Marinelli

Gianni Gabriele Perrucci

Lista Il territorio con Paolini (candidato presidente: Filippo Paolini)

Marcello De Vitis

Antonio Di Martino

Consuelo Di Martino

Veruska Di Paolo

Marianna Di Valentino

Rosalinda Di Salvo

Andrea Laudadio

Luigi Palumbo

Silvio Settimio