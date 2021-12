Cip Abruzzo, a Pineto la Festa dello Sport paralimpico

Conto alla rovescia per l'edizione 2021 della Festa dello Sport paralimpico del Cip Abruzzo. Sabato 4 dicembre alle 16 il mondo paralimpico abruzzese si ritroverà al Teatro polifunzionale di Pineto per le premiazioni di atleti, tecnici e dirigenti che si sono distinti nel corso della stagione 2021.

Per il comitato regionale guidato dal presidente Mauro Sciulli sarà l'occasione per celebrare i successi conquistati dagli atleti abruzzesi in tante discipline e fare il punto sulla crescita del movimento paralimpico in Abruzzo. A ricevere i premi saranno atleti, tecnici, dirigenti, società sportive, scuole che hanno contribuito alla realizzazione di progetti di promozione dell'attività paralimpica e giornalisti.

Saranno consegnati anche i premi nazionali del Cip e i riconoscimenti ai tecnici che, la scorsa estate, hanno partecipato al Campus paralimpico regionale a Rivisondoli.