Tutela del patrimonio linguistico regionale, approvato il progetto di legge

È stato approvato ieri nella seduta della quinta Commissione della Regione Abruzzo il progetto di legge sulla Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese presentato dal consigliere regionale Manuele Marcovecchio.

Per l'esponente di Valore è Abruzzo si tratta di "un segnale concreto, puntuale e reale di attenzione ai nostri dialetti, quali patrimonio imprescindibile della nostra tradizione orale e scritta che rafforza le identità culturali abruzzesi". La proposta di legge, che ora dovrà seguire l'iter per arrivare alla entrata in vigore, "è il risultato di una serie di iniziative, come la Prima Giornata del Festival dei dialetti d’Abruzzo e delle radici che si è svolta lo scorso agosto a Cupello alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del noto linguista prof. Francesco Avolio, con l’obiettivo – sottolinea Marcovecchio - di creare nuove sinergie tra scuola ed enti e promuovere uno studio più approfondito del territorio".

Tra le iniziative che verranno messe in campo con l'approvazione della legge c'è anche la "costituzione di un Comitato tecnico, composto da esperti del settore, che avrà il compito di realizzare e sponsorizzare progetti volti a valorizzare i dialetti abruzzesi".