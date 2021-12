Menna lancia la candidatura a presidente: "Incontrerò i 104 sindaci per individuare le priorità"

Prima uscita ufficiale di Francesco Menna da candidato alla presidenza della Provincia di Chieti. Menna stamattina ha tenuto una conferenza stampa di presentazione a Chieti insieme ai rappresentanti delle due liste che l'appoggiano. "Una coalizione ampia che vede al suo interno il centrosinistra, il M5S e il mondo civico", l'ha definita il primo cittadino vastese.

Presenti per l'occasione i candidati consiglieri provinciali, il segretario provinciale uscente del Pd, Gianni Cordisco, i consiglieri regionali del M5S (che per la prima volta parteciperà alle elezioni provinciali) Pietro Smargiassi e Francesco Taglieri, il consigliere regionale, Silvio Paolucci, il deputato Camillo D'Alessandro (Iv), il presidente della Provincia ad interim e candidato consigliere, Arturo Scopino, i sindaci di Chieti e Francavilla al Mare, Diego Ferrara e Luisa Russo e alcuni consiglieri comunali dei 104 comuni della provincia.

"Ripartiremo da quanto lasciato in sospeso dall'ex presidente Mario Pupillo e dalla sua giunta che ringrazio per il lavoro fin qui svolto in questi sette anni. Lo concluderemo, ma affronteremo anche tutte le altre sfide e le problematiche in essere e quelle future. La prima cosa che farò è incontrare i 104 sindaci dei Comuni della Provincia di Chieti. Da loro mi farò consegnare un fascicolo delle problematiche, delle aspettative e degli obiettivi delle loro comunità: le affronteremo e le risolveremo portandole, qualora necessario, ai tavolo regionali e di Governo. Al tempo stesso ascolteremo anche le istanze dei cittadini, motore e fulcro dei nostri Comuni".

Poi, i primi temi da affrontare: "Viabilità, riduzione del divario tra zone costiere e aree interne, edilizia scolastica e crisi idrica. Ma anche mobilità sostenibile, vecchie stazioni ferroviarie, Via Verde Costa dei Trabocchi e Pnnr. Questi i principali obiettivi che porterò avanti insieme alla squadra che mi affiancherà attraverso il dialogo, l'ascolto, il confronto, la condivisione, la presenza e la vicinanza a tutti gli amministratori. Metterò a servizio di tutta la provincia di Chieti la mia esperienza da sindaco", ha concluso Menna che ha sottolineato come la scelta della sua persona da parte dell'intera coalizione, sia per lui un onore e un orgoglio.