Coronavirus: in Abruzzo 196 nuovi casi, 85 sono in provincia di Chieti

Sono 196 i nuovi positivi al Coronavirus in Abruzzo, di età compresa tra 1 e 95 anni. A darne notizia è l'assessorato regionale alla Salute. Dei nuovi positivi 85 sono residenti in provincia di Chieti, 45 dell'Aquila, 43 a Teramo e 24 a Pescara.

Ci sono stati 13 nuovi ricoveri in ospedale, con il totale che sale a 115. Scendono di tre unità i ricoverati in terapia intensiva, ora 7 in tutta la Regione. Si registra un decesso, si tratta di un 53enne della provincia di Teramo.

Sono 5080 (+192) gli attualmente positivi, 4958 (+182) sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4800 tamponi molecolari e 12565 test antigenici.