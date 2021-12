Covid-19, in Abruzzo il tasso di positività al 2,5%. Chieti provincia con più contagi giornalieri

Sale al 2,5 per cento in Abruzzo il tasso di positività al Covid-19. Il bollettino diramato oggi dall'assessorato regionale alla Sanità riporta 362 nuovi contagiati (di età compresa tra uno e 90 anni) su 13971 tamponi eseguiti (5193 molecolari e 8778 antigenici); i positivi delle ultime 24 ore sono soprattutto in provincia di Chieti (154) e in quella di Teramo (102), mentre nelle province di Pescara e L'Aquila di registrano 68 e 37 casi di Sars-CoV-2.

Decedute due persone di 78 e 86 anni residenti rispettivamente nelle province di Teramo e Chieti), 103 i guariti (82491 in totale), mentre gli attualmente positivi sono 5433 (+257), 114 i ricoverati in area medica (-5), 13 in terapia intensiva (+2), 5306 in isolamento domiciliare (+260).