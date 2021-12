Covid-19, in Abruzzo 333 nuovi casi e 4 guariti. Tasso di positività: 2,2%

Rimane superiore al due per cento in Abruzzo il tasso di positività al Covid-19. Negli ospedali abruzzesi 12 ricoverati in più in area medica, uno in meno in terapia intensiva. La provincia di Chieti fa registrare anche oggi il maggior incremento di casi.

Sono i 333 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 93 anni), eseguiti 4676 tamponi molecolari e 10077 test antigenici, nessun deceduto, 82495 guariti (+4), 5762 attualmente positivi (+328), 123 ricoverati in area medica (+9), 12 in terapia intensiva (-1), 5627 in isolamento domiciliare (+321). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (70), Chieti (101), Pescara (77), Teramo (77), in accertamento 8.

Il tasso di positività è pari al 2,2 per cento.