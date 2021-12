Leo Marongiu è il nuovo segretario provinciale di Chieti del Pd

Leo Marongiu è il nuovo segretario provinciale di Chieti del Partito Democratico. Il consigliere comunale di Lanciano, candidato sindaco alle amministrative dello scorso ottobre, ha ricevuto l'investitura nel corso dell'assemblea di oggi a Chieti. La sua era l'unica candidatura in campo per raccogliere il testimone di Gianni Cordisco, in carica dal 2017.

"Voglio ringraziare proprio Gianni per la fiducia e la proposta che è caduta su di me e che è stata accolta unitariamente e con entusiasmo dalla comunità democratica", ha commentato il neo segretario. "Cercheremo di rafforzare e allargare questa comunità riprendendo dal lavoro fatto finora. Sono orgoglioso ma consapevole dello sforzo che ci aspetta, un impegno di comunità e per la comunità perché vorrei da subito che temi come Lavoro, Salute, Acqua, Formazione, Ambiente, Agricoltura, possano essere messi all'agenda dei nostri impegni assieme all'attività di accompagnamento verso i nostri amministratori", dice Marongiu.

Il primo impegno che vivrà da segretario è quello delle elezioni provinciali di Chieti, in cui il centrosinistra vede in campo come candidato presidente il sindaco di Vasto Francesco Menna. "Raddoppierò il mio impegno - conclude Marongiu -: per la mia Città da consigliere di minoranza per portare avanti i nostri temi e per la mia comunità politica per dare un contributo nuovo di idee e presenza".