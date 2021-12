Abruzzo: oggi 361 casi di Covid, 2 guariti, 2 deceduti. Aumentano i ricoveri

Aumentano i ricoverati nei reparti Covid in Abruzzo, dove il tasso di positività al virus oggi è del 2,1 per cento: 361 i positivi su 16630 tamponi eseguiti (4574 molecolari e 12056 antigenici).

I nuovi contagiati hanno tra uno e 91 anni. Due i deceduti, di 58 e 65 anni, in provincia di Pescara e di Chieti; 83678 guariti (+2), 6982 attualmente positivi (+357), 132 ricoverati in area medica (+10), 17 in terapia intensiva (-1), 6833 in isolamento domiciliare (+348). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (73), Chieti (107), Pescara (93), Teramo (79), in accertamento (9).