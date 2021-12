Il Tar non sospende le elezioni provinciali: alla fine del voto bis si saprà chi è il presidente

Le elezioni provinciali di Chieti non vanno sospese. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale, che ha respinto il ricorso proposto dal centrodestra. Di conseguenza, dopo il voto bis dei rappresentanti dei 16 Comuni dai 3mila ai 5mila e dai 10mila ai 30mila abitanti [LEGGI], si saprà chi sono il nuovo presidente della Provincia e i 12 consiglieri provinciali. Per lo scranno più alto la sfida è tra il centrosinistra, guidato dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, e il centrodestra, che si affida al primo cittadino di Lanciano, Filippo Paolini.

Vie legali - L'azione legale era scaturita dal pasticcio del 18 dicembre quando, nel seggio allestito all'interno del Palazzo della Provincia, erano state consegnate a nove elettori le schede sbagliate, ossia quelle destinate ai Comuni di un'altra fascia di popolazione. Da questo errore era derivata la necessitò di ripetere parzialmente le elezioni, chiamando nuovamente a votare sindaci e consiglieri comunali dei centri che, per numero di residenti, rientrano in quelle fasce demografiche. Dopo la riforma Delrio del 2014, infatti, gli amministratori rovinciali vengono scelti tramite elezioni di secondo livello: non votano i cittadini, ma sindaci e consiglieri comunali.

La richiesta delle misure cautelari di eccezionale gravità e urgenza era stata presentata da Giovanni Angelucci, coordinatore della Lega a Francavilla. Il presidente della sezione di Pescara del Tar, Paolo Passoni, ha respinto il ricorso perché non sussistono i presupposti di indifferibilità e perché "la riedizione parziale della procedura, quand’anche dovesse esitare con responsi negativi per gli odierni deducenti, non presenterebbe alcun connotato di irreversibilità vista la possibilità di impugnare tali risultati".

Pd: "Centrodestra sconfitto" - Il centrosinistra già esulta: "Questa sera sarà chiara ed evidente la proporzione della vittoria di Francesco Menna e della larga coalizione che lo sostiene e sarà ancora più evidente la sconfitta pesante del centro destra, abbandonato da tanti amministratori locali a causa della propria arroganza e lontananza dalle istanze del territorio", scrivono in un comunicato Leo Marongiu, segretario provinciale del Pd, e Gianni Cordisco, responsabile del comitato Menna presidente. "Una chiara debacle per i rappresentanti del presidente Marsilio. Da domani - affermano - Francesco Menna potrà proseguire e rafforzare il lavoro iniziato da Mario Pupillo, potendo contare su una solida maggioranza espressione dei partiti, dei civici, dei movimenti e dei territori di tutta la provincia di Chieti".