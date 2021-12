Covid-19, oggi 722 casi su oltre 35mila tamponi, tasso di positività al 2%

Con oltre 35mila tamponi eseguiti (5596 molecolari e 29960 antigenici), sono 722 i casi di Covid-19 diagnosticati oggi in Abruzzo, il numero più alto dall'inizio della pandemia.

Il tasso di positività (rapporto positivi-tamponi) è pari al 2,02 per cento. Sono i dati che si evincono dal bollettino giornaliero diramato dall'assessorato regionale alla Sanità.

Nelle ultime 24 ore nessun deceduto, 89 guariti. Gli attualmente positivi sono 8938 (+633), 134 i ricoverati in area medica (+2), 18 in terapia intensiva (+1), 8786 in isolamento domiciliare (+630).

La provincia di Teramo fa registrare il maggior numero di incrementi giornalieri (314), seguita dalla provincia di Pescara con 208 e dalle quelle dell'Aquila (105) e Chieti (72), mentre per 23 persone la residenza è in corso di accertamento.