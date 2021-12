Sulmona, oggi l’incontro per salvare i tribunali: "In gioco la sicurezza di un intero territorio"

Continuano gli sforzi per evitare le chiusure dei tribunali di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano, presidi fondamentali per la sicurezza e la crescita del territorio. Per discutere della salvezza dei tribunali minori abruzzesi, questa mattina il Palazzo di Giustizia di Sulmona è stato lo scenario di un incontro con i rappresentanti delle istituzioni.

Al tavolo erano presenti i parlamentari Stefania Pezzopane, Carmela Grippa, Camillo D’Alessandro, Luigi D'Eramo e Gabriella Di Girolamo e alcuni dei rappresentanti degli ordini forensi dei quattro tribunali. Per il Comune di Vasto, ha preso parte all'incontro il vicesindaco Licia Fioravante.

"Il tribunale di Vasto - affermano il sindaco Francesco Menna e il vicesindaco Licia Fioravante – rappresenta un fondamentale presidio di legalità. È in gioco la sicurezza di un intero territorio. È fondamentale per la difesa del diritto dei cittadini avere un presidio di giustizia funzionante, efficiente, per la salvaguardia economica e sociale del nostro territorio. Faremo il possibile per evitare la chiusura. È stato chiesto ai parlamentari - sottolinea il vicesindaco Fioravante - di far fronte comune presso il governo per l'inserimento nel decreto Omnibus di una norma che disponga il differimento del termine per la chiusura dei tribunali, prevista per settembre 2022".