Presidente della Repubblica: per l’Abruzzo voteranno Marsilio, Sospiri e Marcozzi

Saranno il presidente della Regione Marco Marsilio, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e la capogruppo del M5S Sara Marcozzi a rappresentare l'Abruzzo alle elezioni per il Presidente della Repubblica.

"Sarà un onore rappresentare l’Abruzzo nell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica - ha commentato Sara Marcozzi -. Ringrazio i colleghi del Consiglio regionale per le attestazioni di stima e per avermi scelta tra i delegati che prenderanno parte alla votazione. Svolgerò il mio ruolo consapevole delle responsabilità che comporta, nel pieno rispetto delle Istituzioni del nostro Stato".

Marsilio, intervenendo questa mattina a Radio Anch'io su Radio 1 Rai, ha spiegato come "tutti gli eletti hanno un partito di riferimento e con quel partito faranno gruppo. Non esiste in questa elezione una tradizione di ruolo delle Regioni, se non quello di integrare i grandi elettori. Lì dentro non è che si faccia gruppo come Regioni".

Il presidente della Regione ha espresso l'auspicio che "che la prossima legislatura faccia la riforma costituzionale che serve, quella della Repubblica Presidenziale, di un Presidente eletto dal popolo, come si fa in democrazie mature, con persone che dicono apertamente che vogliono candidarsi, e facciano campagna elettora alla luce del sole. E affidandosi al sereno giudizio dei cittadini che devono finalmente essere considerati adulti, maturi, responsabili".