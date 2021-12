Impennata del numero dei contagi dopo il nuovo sistema di conteggio: +3167

Come prevedibile, dopo le disposizioni di ieri, schizza il numero dei nuovi positivi al Covid-19: oltre 3mila nella giornata di oggi. Da ieri pomeriggio, per accertare il caso positivo non c'è più bisogno della conferma del molecolare, una modifica che influisce anche sul conteggio dei casi (1781 quelli rilevati dai test antigenici senza i quali comunque il dato di oggi sarebbe il più alto dall'inizio della pandemia).

Quella di Chieti risulta la provincia con l'incremento maggiore (+859), seguita da quella dell’Aquila (+597).

A fronte di questo sostanzioso incremento, la situazione negli ospedali resta in linea con quella delle scorse settimane facendo registrare una leggera discesa dei ricoveri. Numeri, quelli relativi ai ricoveri, ben diversi da quelli di esattamente un anno fa (quando i nuovi positivi erano solo 278): oggi 189 persone si trovano in ospedale (168 in area medica, 21 in terapia intensiva), il 30 dicembre 2020, senza vaccini, ne erano 468 (432 in area medica, 36 in terapia intensiva). I pazienti deceduti nel bollettino odierno sono 4, un anno a 21.

Il bollettino

Sono 3167 (di età compresa tra 1 e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 101800. Dei positivi odierni, 1781 sono stati identificati esclusivamente con test antigenico rapido: il totale comprende anche i positivi accertati attraverso test antigenico, come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29 dicembre.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 59 e 91 anni, uno in provincia di Chieti, due in provincia di Pescara e uno in provincia di Teramo) e sale a 2638.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 86448 dimessi/guariti (+862 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12714 (+2301 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 3548 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

168 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 21 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12525 (+2308 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6966 tamponi molecolari (1720365 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 29600 test antigenici (1751382). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 8.66%.

Del totale dei casi positivi, 24994 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+597 rispetto a ieri), 25846 in provincia di Chieti (+859), 24267 in provincia di Pescara (+730), 25480 in provincia di Teramo (+792), 915 fuori regione (+88) e 298 (+101) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.