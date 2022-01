Covid-19, in Abruzzo 3926 nuovi casi e 200 guariti. Chieti provincia con più incremento di contagi

Sono più di 3mila 900 i casi di Covid-19 diagnosticati oggi in Abruzzo, 200 i guariti, nessun deceduto. Oltre 20mila gli attualmente positivi, un ricovero e una terapia intensiva in più negli ospedali abruzzesi.

Il bollettino - "Oggi in Abruzzo 3926 nuovi positivi (di cui 2317 emersi da test antigenico), di età compresa tra 1 e 95 anni, eseguiti 7137 tamponi molecolari (il totale dei test antigenici oggi non è invece disponibile), nessun deceduto, 87082 guariti (+200), 20777 attualmente positivi (+3726), 179 ricoverati in area medica (+1), 21 in terapia intensiva (+1), 20577 in isolamento domiciliare (+3724)". Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità nel breve bollettino diramato oggi. "I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (497), Chieti (1320), Pescara (1054), Teramo (835), fuori regione (87), in accertamento (132)".