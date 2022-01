Con l’auto in una scarpata: 50enne trasportato a Pescara in elicottero

È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara il 50enne di Ortona che, questa mattina, è finito con la sua auto in una scarpata in località Santa Lucia.

L'uomo ha avuto un malore mentre era alla guida, perdendo in curva il controllo della sua Fiat Panda. La vettura è scivolata per circa 30 metri lungo una scarpata fermandosi poi contro gli alberi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ortona, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. Per poter procedere al soccorso è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, decollato da Pescara.

Gli operatori dell'elisoccorso hanno raggiunto l'auto, supportati dai vigili del fuoco. Dopo l'impatto il 50enne aveva ripreso conoscenza e lamentava forti dolori alla schiena. Il ferito è stato imbracato e poi issato sull'elicottero con il verricello per essere trasportato al Santo Spirito di Pescara con un una diagnosi di trauma dorsale.