Covid-19: 1990 nuovi casi in Abruzzo, 792 sono in provincia di Chieti

La provincia di Chieti continua a guidare a essere quella con l'incremento più alto di casi di Covid-19. Nel bollettino odierno in tutta la regione sono 1990 i nuovi contagi, di questi ben 792 sono localizzati nella provincia teatina dove, dal primo gennaio, sono ulteriormente limitati gli accessi dei visitatori negli ospedali.

Il confronto con un anno fa sottolinea la netta differenza nel conto dei ricoveri: oggi ci sono 216 (22 in terapia intensiva) persone in ospedale a causa del virus, un anno fa erano 486 (41 in terapia intensiva).

IL BOLLETTINO IN DETTAGLIO - Sono 1990 (di età compresa tra 1 e 93 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 113719. Dei positivi odierni, 1368 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il totale comprende anche i positivi accertati attraverso test antigenico, come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29 dicembre.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 91enne e di una 78enne della provincia di Teramo, mentre il terzo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2645.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 87371 dimessi/guariti (+284 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 23703 (+1703 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 15674 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

194 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 22 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 23487 (+1693 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2473 tamponi molecolari (1743178 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13218 test antigenici (1864032). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 12.68%.

Del totale dei casi positivi, 26544 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+194 rispetto a ieri), 29459 in provincia di Chieti (+792), 27505 in provincia di Pescara (+536), 28340 in provincia di Teramo (+375), 1179 fuori regione (+31) e 454 (+62) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

GLI AGGIORNAMENTI DAL TERRITORIO - Tra gli ultimi aggiornamenti dai Comuni, da citare la cancellazione dei due appuntamenti in programma a San Salvo il 4 e 5 gennaio per il calendario natalizio (la presentazione di un libro e il canto della Pasquetta).

A Lentella il sindaco Marco Mancini stamattina ha firmato un'ordinanza di chiusura degli impianti sportivi e del Centro Diurno Anziani fino al prossimo 16 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione dei contagi, a Cupello si è arrivati a 71 positivi, mentre Liscia a 40.