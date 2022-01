L’11 gennaio l’insediamento del consiglio provinciale guidato da Francesco Menna

Inizierà ufficialmente martedì 11 gennaio il primo mandato da presidente della Provincia di Chieti di Francescco Menna e del rinnovato consiglio.

La prima seduta del nuovo consiglio provinciale è stata convocata alle 15.30 (in presenza) nel Palazzo della Provincia di Chieti, in corso Marrucino. Nella sala del consiglio, a causa delle disposizioni di prevenzione anti Covid-19, sarà consentita la presenza di massimo 40 persone (di cui 20 tra il pubblico).

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming all'indirizzo YouTube della Provincia di Chieti (accedi). h

In consiglio provinciale la maggioranza di centrosinistra sarà composta da Arturo Scopino, Davide Caporale, Angelo Radica, Massimo Tiberini, Carlo Moro, Filippo Di Giovanni e Sergio Furia. Gli eletti in minoranza sono Giuseppe Luciani, Carla Di Biase, Stefano Costa, Eugenio Caporrella e Guido Giangiacomo.