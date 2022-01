Covid-19, oggi in Abruzzo 4630 nuovi casi e 425 guariti. Meno ricoverati rispetto a un anno fa

Scende al 7 per cento, sia pure con un numero di contagiati ancora molto alto, il tasso di positività al Covid-19 in Abruzzo. Su 65478 test eseguiti (59817 antigenici e 5661 rapidi), sono 4630 i casi di positività riscontrati, di cui 3593 emersi dal test antigenico rapido.

I nuovi contagiati hanno un'età compresa tra 4 mesi e 101 anni. Sono decedute 7 persone di età compresa tra 76 e 88 anni: 2 in provincia dell'Aquila, una in quella di Pescara, 3 nel Teramano, più un caso conteggiato oggi ma risalente ai giorni scorsi.

Salgono a 89415 guariti (+425), a 48460 gli attualmente positivi (+4195), a 291 ricoverati in area medica (+9); rimangono 27 i pazienti in terapia intensiva (invariato), 48042 le persone in isolamento domiciliare (+4086). Rispetto allo stesso giorno di un anno fa, più contagi (e più tamponi) ma meno casi gravi: il 9 gennaio del 2021, infatti, i ricoverati erano 463 in area medica e 40 in terapia intensiva.