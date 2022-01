A piedi sul Sentiero Italia: da febbraio il viaggio di Francesco Bernabeo e Michela D’Annibale

Slitta al 28 febbraio l’impresa di Francesco Bernabeo e Michela D’Annibale lungo i 7mila chilometri che compongono il Sentiero Italia CAI. Sarebbero dovuti partire il 29 gennaio dalla Sardegna, per arrivare a settembre in Friuli Venezia Giula, ma l'evolversi della pandemia ha fatto decidere ai due ortonesi di rinviare l'inizio del loro viaggio a piedi lungo l'Italia.

"Purtroppo dobbiamo fare i conti con questa pandemia mondiale - spiega Francesco Bernabeo, presidente dell’A.S.D. SearchGo - noi mettiamo al primo posto la nostra sicurezza e quella degli altri. Abbiamo deciso di posticipare la partenza visto il passaggio di varie regioni in zona gialla. La data è stata riprogrammata per il 28 febbraio sia per l’attesa della terza dose di vaccinoche per permettere al virus di essere un minimo arginato".

La partenza sarà dunque il 28 febbraio 2022 da Santa Teresa di Gallura (SS) dove i due giovani ortonesi inizieranno il loro lungo cammino attraverso le montagne italiane.