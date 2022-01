In provincia di Chieti iniziata la somministrazione delle pillole Merk contro il Covid-19

Anche in provincia di Chieti è iniziata la somministrazione della pillola contro il Covid-19. Si tratta di un antivirale che viene usato dopo pochi giorni dalla comparsa dei sintomi del virus in persone che rischiano di sviluppare la malattia grave.

Sono 96, in totale, i ricoverati negli ospedali di Chieti e Vasto.

La Asl provinciale rinnova l'appello a vaccinarsi, "alla luce dei dati sui ricoveri che confermano l’esito peggiore della malattia sulle persone non vaccinate: dei 9 ricoverati in terapia intensiva 7 sono non vaccinate, così come in Area medica a Chieti dei 75 ricoverati 43 sono non vaccinati, 26 non hanno completato il ciclo, mentre gli altri pur essendo vaccinati soffrono di altre patologie. Dato analogo alle Malattie Infettive di Vasto, dove su 12 ricoverati 4 non hanno ricevuto nessuna dose, 6 non hanno completato il ciclo e 2 sono immunodepressi. Proprio per evitare al massimo i ricoveri in entrambi gli ospedali e agevolare la cura a domicilio, da alcuni giorni è stato avviato l’impiego della pillola antivirale prodotta dalla Merck".