Alla guida sotto effetto di droga e alcol finisce fuori strada: grave una passeggera

È stato denunciato dai carabinieri il 23enne che, la scorsa notte, era alla guida dell'auto finita fuori strada lungo la Marrucina in località Caldari a Ortona. La Fiat Bravo guidata da un 23enne residente in provincia è finita fuori strada schiantandosi contro un muretto. Feriti tutti i tre occupanti della vettura: il giovane che era alla guida e le due ragazze poco più che ventenni, una di queste in maniera grave. I feriti, soccorsi dal 118, sono stati traportati negli ospedali di Lanciano e Ortona.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ortona e i carabinieri della stazione di Ortona, poi supportati dai colleghi della stazione di Fossacesia, per i rilievi dell'incidente e la gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

"Il conducente - riferisce il capitano Luigi Grella, comandante della Compagnia carabinieri di Ortona - è risultato positivo agli accertamenti su alcolemia e stupefacenti e denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Chieti per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti e lesioni stradali gravissime.L'auto è stata sequestrata".