Scuole, Cisl: "In Abruzzo ritardi nelle forniture di mascherine Ffp2"

In molte scuole abruzzesi si registrano ritardi o mancate forniture delle mascherine Ffp2. A lanciare l'allarme è il segretario della Cisl Abruzzo e Molise, Davide Desiati, a seguito della riunione del Tavolo regionale interistituzionale sui problemi legati al Covid-19.

Fin dal rientro dopo le feste natalizie sarebbe stato necessario dotare le strutture scolastiche dei necessari dispositivi di protezione individuale. Non è avvenuto.

"Le organizzazioni sindacali della scuola - afferma il segretario della Cisl - sono state informate dai rappresentanti della Regione Abruzzo dell'impossibilità delle Asl di procedere al tracciamento dei contatti di chi risulta positivo al Covid per l'elevatissimo numero di casi. Il passaggio da poche decine o centinaia di casi giornalieri a diverse migliaia di contagi al giorno ha di fatto prodotto l'impossibilità del contact tracing. Inoltre la Regione ha evidenziato le enormi difficoltà sia per la campagna vaccinale sia per gli screening per la scarsità di personale, nonostante l'impiego dei numerosissimi volontari".