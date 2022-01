Ladri in fuga feriscono due agenti a L’Aquila

L'AQUILA - Due poliziotti feriti, con una prognosi rispettivamente di 25 e 30 giorni, e due ladri in fuga costretti ad abbandonare la refurtiva grazie all’intervento delle Volanti. E’ accaduto ieri notte a L'Aquila dove un equipaggio della squadra Volante della Questura, in zona Casale Signorini ha notato un’autovettura Fiat Tipo di colore scuro in sosta. L’automobile, poi risultata oggetto di furto e di proprietà della Regione Abruzzo, sembrava senza occupanti ma appena i poliziotti si sono avvicinati sono apparse due persone, che si erano nascoste tra i sedili per non farsi vedere dai poliziotti.

Chi sedeva dal lato del conducente ha acceso repentinamente il motore e ha messo in moto l’auto, investendo uno dei due operatori di polizia, che ha riportato la frattura scomposta della caviglia. Nonostante il dolore e claudicante, il poliziotto ha cercato di aiutare il collega nel tentativo di fermare i due malviventi, sparando dei colpi dalla pistola d’ordinanza e mirando alle gomme della macchina per fermarne la corsa, ma nel frattempo anche il secondo agente è rimasto ferito alla mano. Entrambi, seppure feriti, non hanno desistito dall’intento di assicurare alla giustizia i due malviventi che, vistisi ormai accerchiati, hanno abbandonato l’auto e si sono dati alla fuga a piedi nei boschi riuscendo a far perdere le loro tracce.

In poco tempo sono giunti sul posto gli investigatori della squadra Mobile e gli specialisti della Scientifica, per i rilievi del caso. All’interno dell’autovettura è stata ritrovata la refurtiva della serata e con essa sono stati trovati anche numerosi oggetti, come una mazza da baseball, che adesso sono al vaglio della Mobile e dell’autorità giudiziaria.