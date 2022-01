Salviamo la Pineta dannunziana: 50 artisti in mostra all’Aurum

Saranno 50 gli artisti in mostra all’Aurum - la fabbrica delle idee - per la collettiva d’arte "Salviamo la Pineta dannunziana" per la rinascita del cuore verde della città di Pescara.

Dopo il gigantesco e dannoso incendio che il 1° agosto 2021 dell'anno scorso ha devastato uno dei luoghi più amati dai pescaresi e non solo, prende il via un evento ideato e curato da Giorgio Del Bono - direttore artistico dell'associazione Laboratorio d'Arte - che ha il sapore della rinascita di un luogo che è stato e siamo sicuri lo tornerà ad essere in seguito, fonte di ispirazioni artistiche e poetiche.

L'inaugurazione ci sarà sabato 22 gennaio alle ore 17.30 (nota: l'orario ufficiale della locandina è stato postposto di 30 minuti) e saranno presenti il direttore artistico Giorgio Del Bono, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore alla cultura Mariarita Paoni Saccone, il direttore dell’Aurum Licio Di Biase, il presidente della commissione Armando Foschi, il dottore forestale Caterina Artese e l’avvocato Gaia Sassano.

Conduce l'evento la prof.ssa Mariella Campilii e le opere saranno introdotte dalla scrittrice e musicista Maria Gabriella Ciaffardini. Sarà possibile visionare la mostra fino al 30 gennaio 2022.

Di seguito la locandina dell'evento